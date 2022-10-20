En büyüğü 23 yaşında

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı ekipleri aldığı bir ihbar üzerine önceki gün Lefkoşa ve Girne’de Kıskaç Operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda satışa hazır paketlenmiş 25 gram kokain, 13 gram hintkeneviri ve uyuşturucu geliri olan 23 bin 600 TL, 195 Euro ve 20 Sterlin ele geçirildi. Operasyonda yaşları 19 ile 23 arasında değişen 4 kişi yakalandı.

Yakalanan Turan Can Yegül (23), Efe Türker Var (21), Burak Aşan (22) ve Tuğkan Yalçın (19) dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların tasarrufunda ele geçirilen satışa hazır uyuşturucu maddelerin Güney Kıbrıs’tan ithal edildiği açıklandı.

Satışa hazır paketlerce uyuşturucu

Soruşturmayı yapan polis, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında Haspolat bölgesinde tespit edilen Turan Can Yegül’ün tasarrufunda satışa hazır vaziyette 14 paket halinde 5 gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tasarrufunda bulunan maddeyi 9 Ekim 2022 tarihinde Efe Türker Var’ın yönlendirmesi ile Burak Aşan’dan 10 gram olarak satın aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, Burak Aşan’ın Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada satışa kazır vaziyette 20 gram ağırlığında kokain, 3 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22 bin 600 TL nakit para bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, Efe Türker Var, Burak Aşan ve Tuğkan Yalçın’ın araçta tespit edildiğini söyledi.

Polis, araçtan inen Efe Türker Var’ın çantasında satışa hazır halde 10 ayrı pakette 5 gram ağırlığında kokain ile 3 gram hintkeneviri ve üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan kağıt paraların emare alındığını anlattı.

Güneyden ithal

Polis, arabada ayrıca 2 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, Efe Türker Var’ın Girne’deki evinde öğütücü ile bir adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis, Efe Türker Var’ın maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan 30 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp olduğuna inanılan emareler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.