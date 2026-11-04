Detayları paylaştı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek okullarda gerekse devlet hastanelerinde taşeron firmalar aracılığıyla sağlanan hizmet alımlarında emek sömürüsü yapıldığını savundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre; Özersay, partinin milletvekili adaylarından oluşan ekiple Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ziyarette milletvekili adayları kendini tanıtırken, HP'nin önceki gün duyurduğu yeni dönem yol haritası da anlatıldı.

Kudret Özersay, konuşmasında taşeron firmalar aracılığıyla yapılan hizmet alımlarına değindi. Bu alanda devlet eliyle asgari ücret altında ödeme yapılması, çalışanların zamanında ödenmemesi, ya da yatırımlarının yapılmaması gibi birçok sorun olduğunu savunan Özersay, firmalarla siyasiler arasında hukuk ve etik dışı rant ilişkileri olduğunu da iddia etti.

