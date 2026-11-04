Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek okullarda gerekse devlet hastanelerinde taşeron firmalar aracılığıyla sağlanan hizmet alımlarında emek sömürüsü yapıldığını savundu.
HP’den yapılan açıklamaya göre; Özersay, partinin milletvekili adaylarından oluşan ekiple Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Ziyarette milletvekili adayları kendini tanıtırken, HP'nin önceki gün duyurduğu yeni dönem yol haritası da anlatıldı.
Kudret Özersay, konuşmasında taşeron firmalar aracılığıyla yapılan hizmet alımlarına değindi. Bu alanda devlet eliyle asgari ücret altında ödeme yapılması, çalışanların zamanında ödenmemesi, ya da yatırımlarının yapılmaması gibi birçok sorun olduğunu savunan Özersay, firmalarla siyasiler arasında hukuk ve etik dışı rant ilişkileri olduğunu da iddia etti.
Detayları paylaştı
Özersay, Hür-İş'i ziyaret ederek, HP'nin yeni dönem yol haritasını anlattı
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek okullarda gerekse devlet hastanelerinde taşeron firmalar aracılığıyla sağlanan hizmet alımlarında emek sömürüsü yapıldığını savundu.
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YORUMLAR
KKTCyi Yönetemeyen Özersay Maraş’ı Açıp da yönetmek istiyor ?
YOK BÖYLE BİR DÜNYA !
KKTCyi Dünya Var sayıyor mu ki Var olan Maraş’ı KKTC yönetsin diyorsunuz ! Sadece sizin KKTC dediğiniz Sahtekarlar Hırsızlar Ülkesi KKTCyi de Yüzünüze Gözünüze Bulaştırdınız ! Kıbrıslı Türkleri Dünyanın yüzüne bakamaz yaptınız ?