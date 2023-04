Devamı gelecek

Dünya Gıda Bankacılığı Network’ü (GFN) Gıda Bankacılığı Liderlik Enstitüsü (FBLI), gıda bankacılığı, afetler, iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli konularda panel ve tartışma forumlarına ev sahipliği yaptı. Meksika’da bir araya gelen Global Gıda Bankacılığı Platformu üyesi 51 ülkeden 300 gıda bankacısı ve ortağı önemli konuları ele aldı. Zirvede ayrıca dünyada ve Türkiye’de gıda bankacılığı modelleri, hukuki düzenlemeler ve sıfır atık kapsamı ile gıda bankacılığının ekonomi üzerindeki etkisi, teknolojinin gıda kurtarmadaki önemi konularına değinildi.

Türkiye Global Foodbanking Network’ün Türkiye’deki tek temsilcisi olan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) adına, zirveye katılan TİDER Başkanı Hande Tibuk şunları söyledi:

“Son 4 yıldır kendi Gıda bankacılığı ağımızda 35 şehirde toplam 66 Gıda Bankası networkümüzde faaliyet göstermeye başladı. Hedefimiz Türkiye’nin her ilinde bir Gıda Bankası açarak, gıdamıza sahip çıkmak ve her ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine dokunmaktır. İhtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durması için İnsan Kaynakları Programımızı da geliştirmeye devam ediyoruz.”

Hizmetlerimiz sürecek

Hande Tibuk, 11 ilde gerçekleşen ve 13 buçuk milyon insanın etkilendiği deprem felaketinde, TİDER’in de kurucu üyesi olduğu Afet Platformu çatısında gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi. Tibuk şunları ifade etti:

“TİDER’in de kurucu üyesi olduğu Afet Platformu, bölgede kurulan 6 adet lojistik merkezi ve TİDER üyesi 11 gıda bankası ile depremin gerçekleştiği ilk günlerden itibaren lojistik merkez olarak hizmet vermeye hazırdı. Afet Platformu çatısında birleşen 60 binden fazla gönüllü ile yüzbinlerce vatandaşımıza, gıda, barınma, mobil tuvalet, hijyen ürünleri ve psikolojik destek gibi her türlü insani yardım sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki ihtiyaçların bir yıldan fazla sürmesi beklenirken; Afet Platformu olarak bölgeye hizmetlerimiz ve tedariğimiz sürmeye devam edecektir.”