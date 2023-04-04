Zarar bir milyon

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Alu Denizalp isimli iş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangına 15 yaşındaki Y.I.’nn (E-) neden olduğu tespit edildi.

Zanlının sönmemiş sigara izmaritini alüminyum koruyucu naylonların üzerine attığı ve yangın çıkmasına neden olduğu belirtti.

Zanlı dün ‘insan hayatını tehlikeye koyacak veya herhangi bir kişiye zarar verebilecek derecede ihtiyatsızlık veya ihmalkarlıkta bulunmak’ suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma zanlının yaşı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme zanlıyı, 5 bin TL nakit teminat yatırılması ve 100 bin TL kefalet senedi imzalanması şartlarıyla serbest bıraktı.

Maddi zarar açıklandı

Mahkemede, ayrıca 1 Nisan 2023 tarihinde Alu Denizalp isimli alüminyum fabrikasında çıkan yangında iş yeri içerisindeki pencere lastik fitilleri, poliüretan köpükler, silikonlar, çatı kısmının zarar gördüğü de belirtildi. Yangın nedeniyle iş yerinin bir milyon lira zarara uğradığı kaydedildi.