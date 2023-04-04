Onkolojiye 33 bin müracaat 

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kanser erken teşhis edilirse tedavisinin de mümkün olduğunu hatırlatarak, toplumsal farkındalığın ve tarama testlerinin kanserle mücadelede önemli rol oynadığını kaydetti.

Hekimlerin, sivil toplumdan yetkililerinin de açıklama yaptığı basın toplantısında Altuğra, KKTC’de Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 3 kanser türünde tarama yapıldığını belirterek, rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik 2022 yılına yönelik taramalarla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, 2022’de 6 bin 661 kişiye kanser taraması yapılırken, 89 kişinin taraması pozitif çıktı.

Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Erken Tanı Merkezi’nden sonra kanser taramasının Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde de ücretsiz yapılmaya başlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra’nın paylaştığı verilere göre, 2022 yılında erken tanı programı kapsamında 30-65 yaş arası bin 917 kadına smear testi yapıldı, 5 pozitif vaka saptandı, 40-69 yaş aralığında 2 bin 364 kadına mamografi yapıldı, 12 pozitif vaka belirlendi, 50-74 yaş arasında 2 bin 380 kişiye gaitada gizli kan bakıldı, 72 kişide pozitif sonuç saptandı.

Altuğra, Erken Tanı Kanser Tarama Merkezi’nde 30-65 yaş arası kadınlara 2 yılda bir kez rahim ağzı kanseri taraması, 40- 69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir kez meme kanseri taraması, 50 -74 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak taraması yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi 2022 Yılı istatistiklerine göre, erişkin tıbbi onkoloji bölümü polikliniğine 19 bin 540 müracaat oldu.

19 oda, 24 yataktan oluşan Erişkin onkoloji servisinde 945 hastaya yatılı tedavi verildi.

20 koltuk, 5 yataktan oluşan kemoterapi bölümüne 13 bin 501 hasta başvurdu. Tıbbi onkoloji merkezine toplam müracaat sayısı 33 bin 41 oldu. Radyasyon onkolojisi bölümüne 3 bin 167 müracaat, çocuk onkolji-hemotoloji bölümüne 590 müracaat yapıldı.

Toplantıda kimler konuştu?

Sağlık Bakanlığı’nda dün düzenlenen basın toplantısında Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ile Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hekimlerden Dr. Özlem Gürkut, Dr. Polat Olgun ve Dr. Ömer Diker konuştu.

Kocaismail eksiklikleri anlattı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kanserin konuşulamadığı, hastaların tanı alamadan kaybedildiği günlerden bugünlere gelindiğini, onkoloji uzmanlarının artık hem kamuda hem özelde hizmet verdiğini, görüntüleme teknolojisinde son noktaya ulaşıldığını kaydetti.