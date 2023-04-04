Yaralının kimliği belirlenemedi

Lefkoşa’da karşıdan karşıya geçen siyahi erkek şahsa çarparak ağır yaralanmasına neden olan

Boris Kemka Tchinda Lambou dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada dikkatsiz bir şekilde araç süren zanlının çarptığı yayanın yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 2 Nisan 2023 tarihinde, saat 23.40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyreden Boris Kemka Tchinda Lambou’nun ilerlemekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışan erkek bir şahsa çarptığını açıkladı. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yayanın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, yayanın üzerinden kimlik çıkmadığını, isim tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.