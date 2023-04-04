Emek gücü normale dönüyor

KKTC Merkez Bankası 2022 yılı Dördüncü Çeyrek Bülteni yayımlandı.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, yaptığı yazılı açıklamada bültenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Bültene göre, 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş, 2022 yılı itibarı ile salgın öncesi rakamlarının üzerine çıktı.

Covid-19 salgını öncesinde 119 bin 568 olan kayıtlı çalışan sayısı, 2021 yılı Ocak ayına gelindiği zaman 105 bin 945’e gerilemişti, 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 127 bin 172 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde çalışma izinli toplam sigortalı çalışan sayısı yüzde 41,7 artarak, 38 bin 340’tan 54 bin 355’e, KKTC vatandaşı çalışan sayısı ise 67 bin 605’ten 72 bin 817’e yükseldi.

Eğlence ve kültür ilk sırada

KKTC’de 2022 yılının dördüncü çeyreğinde enflasyon, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 3,42, yüzde 2,48 ve yüzde 4,50 olarak gerçekleşti.

2021 yılının aynı döneminde aylık enflasyon sırasıyla yüzde 3,23, yüzde 5,52 ve yüzde 15,16 oldu.

2022 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde 120,72, yüzde 114,35 ve yüzde 94,51 gerçekleşti.

2022 yılı Aralık ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu harcama grupları sırasıyla, yüzde 210,92 ile eğlence ve kültür, yüzde 132,01 ile lokanta ve oteller, yüzde 105,96 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 98,73 ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemleri oldu.

2022 yılının dördüncü çeyreğinde, bankacılık sektörünün aktif toplamı içerisindeki en büyük payın, yüzde 45,15 ile brüt kredilere ait olduğu, bunu sırasıyla yüzde 34,02’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 12,32’lik payla MDC ve yüzde 8,51’lik payla diğer aktifler kalemi takip etti.

Aralık 2022 itibarıyla, pasif toplamının yüzde 83,24’ünü mevduat, yüzde 7,4’ünü özkaynaklar, yüzde 4,85’ini bankalara borçlar ve yüzde 4,51’ini ise diğer pasifler oluşturdu.

2022 yılı dördüncü çeyreğinde sektörün sermaye yeterliliği standart rasyosu bir önceki çeyreğe göre 1,93 puan azalarak yüzde 10 olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 15,33 düzeyinde gerçekleşti.