Zanlı sayısı 4 oldu

Lefkoşa’da sabah karşı yaşanan olayda seyir halinde olan İdris Bulut’un aracının önünü keserek durdurduktan sonra genç adamı ciddi şekilde darp eden Emrah Taşkın ve Eyüp Can Aktaş’ın ardından Serdar Aplak ile Ahmet Kılıçlaya da yakalandı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 28 Mart 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini anımsattı. Polis, Emrah Taşkın, Eyüp Can Aktaş, Serdar Aplak ve Ahmet Kılıçlaya’nın

Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde seyreden İdris Bulut'un aracının önünü kullanımındaki araçlarla kestiklerini açıkladı. Polis, Emrah Taşkın’ın kaçmasını önlemek için Mercedes aracıyla Bulut’un aracının arkasında, diğer üç zanlının da önünde durduğunu ifade etti.

Polis memuru, Eyüp Can Aktaş, Emrah Taşkın, Serdar Aplak ile Ahmet Kılıçlaya’nın araçlarından inerek İdris Bulut'un başına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve sert cisimlerle vurarak ciddi bir şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Bulut’un CP 901 plakalı aracının sağ ön kapı camını sert bir cisimle kırdıklarını, sağ ön kapısını ise vurup eğmek suretiyle hasara uğrattıklarını aktardı.

Polis, İdris Bulut’un olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup götürülmüş olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis memuru, Taşkın’ın olay yerinde, Aktaş’ın ise bir gün sonra tutuklandığını anımsattı.

Polis, olaydan 20 dakika önce Eyüp Can Aktaş’ın İdris Bulut’la tehdit içerikli bir telefon görüşmesi olduğunu belirtti.

Bir kişi daha aranıyor

Aranan şahıslar olan Serdar Aplak ile Ahmet Kılıçlaya’nın da önceki gün tutuklandıklarını kaydeden polis, zanlı sayısının 4’e çıktığı meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, aranan bir şahıs, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.