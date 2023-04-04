‘Suçum yok’

Suna ERDEN

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olduğu dönemde devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapulayıp, satışının yapılmasını sağladığı gerekçesiyle yargılanan Hasan Fındık dün tanık kürsüsüne çıktı.

Sanık Fındık, görevini kötüye kullanmadığını ve bu suça karışmadığını ileri sürdü.

Fındık, aynı davada daha önce sanık konumunda olan Öztan Özenergün ve Olgun Amcaoğlu’nun kendisi hakkında öne sürdüğü iddiaları da kabul etmedi.

Eski müsteşar Fındık hakkındaki dava sürüyor. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı dava dün de görülürken, Savcı İbrahim Ruso, başka tanığı olmayacağını beyan etti.

Savcılığın tanıklarını dinletmesinin ardından dün sanık Fındık tanık kürsüsüne çıktı. Fındık, iddia edildiği gibi evrak sahtelemediğini ve devletin arazilerinin başka şahıs adına tapulanmasında rolü olmadığını savundu.

Hasan Fındık, aynı davada daha önce sanık konumunda olan Öztan Özenergün ve Olgun Amcaoğlu’nun önceki duruşmalarda aleyhine ortaya attıkları iddiaları kabul etmediğini de söyledi.

Suçsuz olduğunu söyledi

Hüseyin Vasilyalı’yı tanıdığını ancak iddia edildiği gibi evine arazilerin satışı için vekaletname vermeye gitmediğini, Öztan Özenergün’ün iddialarının doğru olmadığını, bu dosyadaki işlemlerden haberi olmadığını ileri sürdü.

Hasan Fındık, Öztan Özenergün’ün bu davada kendisi gibi sanık konumunda olduğunu ve 13 sene sonra aleyhine ifade verdiğini söyledi. Fındık, görevini kötüye kullanmadığını ve bu suça karışmadığını ileri sürdü.

Mahkeme, davayı duruşmaya devam edilmek üzere 11 Nisan’a erteledi.

70 bin Sterlin aldığı iddia edildi

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık, İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ve

emlakçı Olgun Amcaoğlu 2004- 2005 yılları arasında devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladıkları ve başkalarına satıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.

Sanıkların, Girne’de Edremit ve Karaman’da 4 parça devlet arazisi için sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına koçan hazırladıklarını ileri sürülmüştü. Arazilerin üçüncü bir şahsa satılıp, sahtekârlıkla para temin edildiği belirtilmişti. Öztan Özenergün yargılanarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan Fındık’ın davası ise 18 Ocak’ta başladı. İlk duruşmanın ardından sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılanmasına başlanan Fındık’ın davasında tanık olarak dinlenen olan Öztan Özenergün ve Olgun Amcaoğlu’nun eski müsteşarın devlet arazilerinin satışından 70 bin Sterlin para aldığına dair iddialarda bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023, 09:24