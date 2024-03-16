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Cumhurbaşkanı Tatar'ın Koruma Polisi Şerif Avcıl Mahkemeye çıkarıldı

KSTU’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan YÖDAK Genel Sektereri Derviş Refiker ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması Şerif Avcil, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Koruma Polisi Şerif Avcıl Mahkemeye çıkarıldı
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) devam eden soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması Şerif Avcil, bugün mahkemeye çıkarıldı

YÖDAK Genel Sekreteri Refiker ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın koruması Şerif Avcil’in bugün saat 11.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılacağı bildirildi.

Öte yandan geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Şerif Avcil’in ise mahkemeye kendisinin gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Doğru Söz - 1 dakika Önce

The KKTC.
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