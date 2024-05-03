Uzlaşı sağlandı

Başbakan Ünal Üstel, dün Hayvancılar Birliği Ve Kasaplarla gerçekleştirdiği görüşmede kuzu başına 800 TL olan teşvik miktarını bin liraya çıkarma kararı aldıklarını söyledi. Yerli kuzuya teşvik miktarı artarken, kasaplarda kilosunun 500 ile 550 TL arasında satılması karara bağlandı. Alınan karar gereğince; Kurban Bayramına kadar yurt dışından et ithali de serbest bırakılacak.

Yeni kararın detaylarının bugün açıklanması bekleniyor.

Bu arada dün akşam Ankara’ya giden Üstel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile narenciyenin depolanmasıyla ilgili bugün bir protokol imzalaması bekleniyor.