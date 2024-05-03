Girne’de meydana gelen toplu tecavüz olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Eğlence mekânında tanıştıkları 18 yaşındaki öğrenci kızı, bir bahane bularak, kaldıkları yere götürdükleri ve sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar Cinsel dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye iddiaları aktaran polis, zanlıların I.F. ve bir kız arkadaşıyla 13 Nisan 2024 tarihinde Girne’de bir eğlence mekânında tanıştıklarını söyledi.

Polis, I.F.’nin kız arkadaşının zanlı Arzakçı ile Girne’de kaldığı eve gittiğini belirtti.

Polis, daha sonra zanlıların I.F.’ye Arzakçı ile birlikte olan arkadaşının fenalaştığını söyleyerek, genç kızı

Ömer Sami Coşar Sokakta bulunan bir apartman dairesine götürdüklerini söyledi.

Polis, I.F.’nin zanlı Atan tarafından yatak odasına götürüldüğünü, yatağa itildiğini belirtti.

Polis, odaya art arda giren 5 zanlının sırasıyla I.F.’ye tecavüz ettiğini açıkladı.

Cep telefonlarında görüntüler tespit edildi

Polis, olay sonrasında Yaşar Atan ve Baver Yaşar’ın genç kızı kaldığı yere bıraktığını, kızın iki zanlı yanından ayrılınca olayı 4 arkadaşına anlattığını söyledi. Polis, I.F. ile 4 kız arkadaşının polise gelerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, genç kızın cep telefonunda zanlıların ikamet ettikleri dairenin konumunun tespit edildiğini, Türkiye' ye dönüşleri olduğundan valizlerini toplamış ve hava limanına gitmek üzere oldukları sırada tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını, yapılan incelemede olayla ilgili videolar tespit edildiğini, akabinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için yazışmalar yapıldığını söyledi.

Polis memuru, olay yeri inceleme uzmanı tarafından yatak odasındaki çarşaf ve kullanılmış 5 adet prezervatifin Türkiye’ye analiz için gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlı Atan’ın ifadesinde I.F.’nin kendi rızası ile 5 kişiyle birlikte olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların 14 Nisan ve 17 Nisan tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Analiz sonuçları çıktı

Polis, bu süre içerisinde zanlılarla genç kızın Barış Ruh Ve Sinir Hastanesinden gerekli muayeneden geçmesinin sağlandığını ve rapor sonrasında zanlıların tümünün suça yönelik cezai sorumluluklarının tam olduğu yönünde raporlar temin edildiğini söyledi. Polis, 18 ifade alındığını, olay gecesi konu ikametgaha gerek zanlıların gerekse müştekinin gidişleri ile ilgili 3 aracın KGYS görüntülerinin ve araç şoförlerinin ifadelerinin temin edildiğini belirtti.

Polis, genç kız ve zanlılardan alınan kan örneklerinin Devlet Laboratuvarında alkol ve uyuşturucu madde tespiti için yollandığını söyledi.

Polis, zanlıların 26 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılarak, haklarında 5 gün ek tutukluluk temin edildiğini açıkladı.

Polis, bu süre içerisinde beklenen analiz raporlarının ellerine ulaştığını belirtti. Polis, zanlılarda alkol tespit edilmediğini, I.F.’nin kanında ise 52 promil alkol tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların avukatlarının I.F.’nin bir arkadaşına 5 kişiyle kendi isteğiyle birlikte olduğunu söylediğini iddia ettiğini, söz konusu tanığın ifadesinin alınacağını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024, 09:45