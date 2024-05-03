5 bin Euro’ya kiralandı

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Hollandalı turist Muhad Baalwan, Libyalı Zakarıya Behtaher ve Osman Süleymanoğulları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Hollandalı zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tayvan’dan aldığını, 5 bin Euro karışığında KKTC’ye getirdiğini, valizi teslim edince parayı alacağını söylediği açıklandı.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında Muhad Baalwan’nın valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, 26 paket halinde 13 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Siyahi bir şahıstan aldı

Polis, Baalwan’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tayvan’dan siyahi bir şahıstan aldığını, KKTC’ye ismini bilmediği bir şahsa teslim etmek için getirdiğini söylediğini, bu iş karşılığında 5 bin euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan ve havaalanına taksi gönderen zanlı Bentaher’in ise 29 Nisan 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı.

Libyalı zanlı kuryeyi tanınmadığını söyledi

Polis memuru, Bentaher’in ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, Baalwan’ı tanımadığını ve ilgisi olmadığını öne sürdüğünü açıkladı.

Polis, Baalwan’ın ifadesinde KKTC’de kalacağı yeri Bentaher’in ayarladığını, biletini aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, Baalwan’ın telefonunda yapılan incelemede Bentaher’le irtibatının tespit edildiğini, kalacağı yerin fotoğrafını attığını gördüklerini söyledi.

Polis memuru, yaptıkları araştırmalar sonucu Bentaher’in Akyar Sınır Kapısına götürmek için taksi tuttuğu belirlenen Osman Süleymanoğulları’nın da tutuklandığını belirtti.

İki zanlı telefon görüşmelerini gizlemeye çalışıyor

Polis, zanlının Bentaher’in sınır kapısında tutuklanması üzerine Güney Kıbrıs’a gitmekten vazgeçtiğini, 29 Nisan akşamı Gazimağusa’daki evinde tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Tutuklanan zanlının telefonunda inceleme yapılmak istendiğini ancak şifreyi polise vermediğini belirten polis memuru soruşturmanın devamı için telefon kayıtlarının önem arz ettiğini söyledi. Polis, Bentaher’in telefonunu sıfırladığını, Süleymanoğulları’nın ise şifresini vermeyerek, telefonunun bozulduğunu öne sürdüğünü açıkladı.

Zanlıların tutuklu bulunduğu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını, 6 kişiden ifade alındığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin de analize gönderildiğini söyledi.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.