423 kişiye ceza yazıldı

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 423 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, denetimler sonucunda toplam 2 bin 100 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 30 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 70’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.”

Alkollü sürücü dört araca hasar verdi

Öte yandan, Gazimağusa’da önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Emir Erdinç Aybenk (E-71) yönetimindeki MR 691 plakalı aracı ile 209 miligram alkollü içki tesiri altında giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan dört araca hasar verecek şekilde kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aybenk, yol kenarında park halinde bulunan KT 278 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazanın etkisiyle ileriye doğru savrulan KT 278 plakalı araç önünde park halinde bulunan LV 994 plakalı aracın arka kısmına çarptı. MR 691 plakalı araç da ileriye doğru savrularak, park halinde bulunan GE 480 plakalı aracın sol ön kısmına da çarptı. Geriye doğru savrulan GE 480 plakalı araç ise, arkasında park halinde bulunan UF 775 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Sonucu yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sürücüsü Emir Erdinç Aybenk aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.