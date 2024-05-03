Hastaneye yetişemedi

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Karpaz anayolu üzerinde, Büyükkonuk ile Kaplıca arasında otobüsle van aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Kıbrıslı Rum sürücü 79 yaşındaki Fotis Fotiou hayatını kaybederken, eşi Julia Fotiou ise yaralandı.

Otobüsün sürücüsü Hakan Aslan yaralanmazken, polis tarafından tutuklandı. Kazanın her iki sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana geldiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 13.30 sıralarında, Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu’nun 1-2’nci kilometreleri arasında meydana geldi.

Fotis Fotiou, yönetimindeki BBB 971 plakalı araçla Büyükkonuk istikametinden, Balalan Çemberine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gerisini kontrol etmeden sağa dönüşe geçti. O esnada aynı istikamete doğru seyretmekte olan Hakan Aslan (E-62), yönetimindeki TPB 171 plakalı otobüs ile dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşak üzerinde BBB 971 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan BBB 971 plakalı araç sürücüsü Fotis Fotiou, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Sürücü tutuklandı

Kazada yaralanan BBB 971 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Julia Fotiou ise kaldırıldığı Gazimağuda Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahde altına alındı. Soruşturma kapsamında TBP 171 plakalı otobüsün sürücüsü Hakan Aslan tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.