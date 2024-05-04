Yunan lobisi etkili oldu

Cumhuriyetçi ve Demokrat Helen-Amerikan üyeleri, ABD Temsilciler Meclisi'ne Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun tamamen kaldırmasına ilişkin bir yasa tasarısı sundu.

Haravgi’nin haberine göre “Kıbrıs Ambargosuna Son Verme Yasası” başlığını taşıyan tasarıya Criss Pappas, Dina Titus, Nicol Malliotakis ve Gas Bilirakis imza koydu. Yasa tasarısına “Helen-Amerikan Enstitüsü” (AHI), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), “Koordineli Helen Çabası”, FDD Eylemi, Helen-Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) ve “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi (PSEKA) destek veriyor.

Habere göre, Yasa Tasarısıyla ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırma kararının gözden geçirilmesi yılda birden, beş yılda bire çıkarılıyor. Bu da özde ambargonun tamamen kaldırılması demek oluyor.

Yasa Tasarısında imza sahibi milletvekilleri, tasarının yasallaşmasının ABD’nin çıkarına olduğu, ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin geliştirilmesine ve ABD’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliğin ileri götürülmesindeki menfaatlerine katkıda bulunacağı görüşünde.

Yasa Tasarısında, silah ambargosundan muafiyet döneminin bir yıldan beş yıla çıkarılması, ABD Başkanı’na ambargonun muafiyet değerlendirmesini her beş yılda bir yapma olanağı tanıması öngörülüyor.

Amerikan Kongresi’ne Güney Kıbrıs’ın yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirlerin meşrulaştırılmasıyla mücadele ve mali denetim reformu kurallarını uygulama çabasında ABD ile artık iş birliği yapmadığına dair kanıt sunulması haricinde ABD Başkanı’nın silah ambargosunun kaldırılması kararını iptal etmesini yasaklıyor.

Güney Kıbrıs’ın, ikmal ve hizmet alımı için Rus savaş gemilerinin limanlarına yanaşmasına izin vermemesi şartını taşıyor.