Devlet politikası olmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz, çiftçilerin, ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde önemli rol oynadığını belirterek, hükümet olarak çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, gün dolayısıyla yayımlandığı mesajda kalıcı tarım politikaları istediklerini ifade etti.

Nizam, “Çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır” ifadesini kullandı.

Oğuz mesajında şunları ifade etti:

“Hükümetimiz ve bakanlığımız çiftçilerimizin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları sürdürürken, çiftçilerimize yönelik hibeler ve desteklerle onların güçlenmesine katkı koymaktadır. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde önemli rol oynamaktadır.

Alın teri ve emeğini soframıza taşıyan çiftçilerimiz, tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çekerken, üretimlerini ne zor şartlar altında sürdürdüklerinin farkındayız.”

Mücadele ediyoruz

Birlik genel başkanı Nizam da yayımladığı mesajda, kalıcı tarım politikaları istediklerini ifade etti.

Nizam yayımladığı mesajda, tarım politikasının hükümet veya bakan değişikliklerine göre değişmemesi, kalıcı olması gerektiğini belirtti.

“Çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır” diyen Nizam, son yıllarda yaşan pandemi ve ülkeler arası çatışmalardan dolayı tarım sektörünün öneminin daha da iyi anlaşıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türk çiftçisinin pandemi döneminde ardından da 2022’de de Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı krizde Kıbrıs Türk çiftçisinin gıda üretiminde üzerine düşeni yaptığını belirten Nizam, şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve üretim durursa hayat durur. Tarım, önemi tartışılmaz bir sektörden öte bir kültürdür. Bu kültürde Kıbrıs Türk Halkı’nın genlerinde bulunmaktadır. Tarım demek gıda güvencesi demektir.”