3 yıl sonra aklandı

Kendisini Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) KKTC danışmanı olarak tanıtıp 4 kişiyi farklı vaatlerle kandırarak yüklü miktarda paralarını aldığı iddia edilen Mehmet Algan hakkındaki yargı süreci 3 yıl sonra tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmalar sonucu tutuksuz yargılanan Algan suçla bağlı bulunmayarak beraat ettirildi.

Algan, böylelikle aleyhine getirilen tüm davalardan beraat ederek aklandı.

Ne olmuştu?

Algan, 2017 yılı Temmuz ayında 2 kişiyi Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nden iş kurmalarına ön ayak olacağı vaadiyle 8 bin 500 Euro, 19 bin 600 TL ve 2 Suriyeliyi de KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle kandırıp 33 bin Euro parayı sahtekarlıkla aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Algan, 6 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı.