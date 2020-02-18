45 gün bekleyecek

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada kokain, hintkeneviri ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirilen Hesham Rashid A. Benali hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Şubat’ta zanlı Hesham Rashid A. Benali’nin evinde yapılan aramada çekyat üzerindeki tabağın içinde yarım gram kokain, uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde kalıntı olan 10 Euro ve 30 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, zanlının yatak odasında ise bir adet öğütücü ve yarım gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının suçunu itiraf ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 45 günü geçmeyen bir süre cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.