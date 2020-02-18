Kısa sürede ihraç

Suna ERDEN

Girne’de Ester Arıca’ya ait daireye balkondan girip hırsızlık yapan Saeıd Allateef ve İlias El Mendri ile olayda gözcü rolünü üstlenen Mohanned Mansur hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Lübnan uyruklu Mohanned Mansur’un öğrenci, Saeıd Allateef’in ülkede kaçak yaşadığı, Fas uyruklu İlias El Mendri’nin ise turist olduğu tespit edildi.

Soruşturma amaçlı 2 gündür tutuklu bulunan üç zanlı dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme iki zanlıyı cezaevine gönderirken, öğrenci olan Mohanned Mansur’u da ağır teminat şartlarına bağladı.

Duruşmada olayı aktaran polis, üç zanlıdan Saeıd Allateef ve İlias El Mendri’nin 13 Şubat 2020 tarihinde saat 22.15 sıralarında Girne’de Salih Kayasal Sokak Sorgun Apartmanı’nda Ester Arıca’ya ait dairenin balkon kapısını açarak içeri girdiklerini söyledi.

Polis, zanlı Mohanned Mansur’un ise dışarıda kalarak gözcülük yaptığını belirtti.

Polis memuru eve giren iki zanlının bir adet gitar ve kot ceket çaldığını, balkona çıktıklarında bir vatandaşın onları fark etmesi ile aldıklarını atıp kaçtıklarını ifade etti.

Polis, vatandaş ihbarı üzerine olay yerine gidildiğini, dışarıda gözcülük yapan zanlı Mohanned Mansur’un suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis memuru, akabinde diğer iki zanlının da tespit edilerek tutuklandığını, gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini kaydetti.

Polis, 2 gündür tutuklu bulunan zanlılardan Mohanned Mansur’un öğrenci, Saeıd Allateef’in 2020 yılı Ocak ayı sonundan beridir ikamet izinsiz ve İlias El Mendri’nin ise turist olduğunu ifade etti.

Polis, ülkede turist ve kaçak olarak bulunan zanlıların üniversiteye kayıt yaptırmak için girişimde bulunduklarını söyledi.

Soruşturma memuru, Mohanned Mansur ve Saeıd Allateef’in Lübnan, İlias El Mendri’nin Fas uyruklu olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç 30 bin nakit teminat istedi

Yargıç Meltem Dündar, ülkede kaçak kalan Saeıd Allateef’in ve turist olan İlias El Mendri’nin her ne kadar üniversiteye kayıt yaptırmak için girişimde bulunsa da işlemleri tamamlamadıklarını ifade etti.

Dündar, Saeıd Allateef ve İlias El Mendri’nin bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Dündar, Mohanned Mansur’un ise 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına ve şartları yerine getiremezse 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine karar verdi.