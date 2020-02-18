‘Şantaja boyun eğmem’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Başbakanlığı himayesinde cumartesi günü Kapalı Maraş’ta düzenlenen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı” toplantısını “Türkiye’nin meydan okuma hareketi” olarak niteledi ve “eli kolu bağlı kalmayacağız” dedi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Anastasiadis “Türklerin Kapalı Maraş’taki dünkü tahrikkar faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek” dedi, şöyle devam etti:

“Daha kısa süre önce Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararını tekrarladık, buna rağmen dün kabul edilemez bir duruma şahit olduk. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerek karadaki gerek MEB’indeki egemenlik haklarının ihlali de kabul edilemezdir. Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir.”

Anastasiadis “Bütün istikametlere şu net mesajı veriyorum: Gerek üçüncü taraflardan gerek iç cepheden güdülen şantajlara boyun eğeceğimi bekleyenler, hayal kırıklığına uğrayacak. Gerek göçmenlerin gerek Kıbrıs Helenizm’inin tamamının haklarını tesis ederek halkı ve bölünmüş vatanı yeniden birleştirmek birinci önceliğimdir.”

Devlet ve kilise birlikte

“Konstantia ve Mağusa Metropoliti” Vasiliosu’un Rum Ortodoks Kilisesi tarafından “Kilise Bakanı” makamına getirilmesinin 60’ıncı yıldönümü nedeniyle Paralimni’de düzenlenen etkinlikte konuşan Anastasiadis, büyük bölümünün “Türk işgalinde” bulunduğunu iddia ettiği bir makamı yönetmekte olan Vasilios’un kendini “ulusal varoluşa” adadığını, “devlet ve kilise” olarak yürüttükleri müşterek mücadelenin” sıkı destekçisi olduğunu söyledi.

Anastasiadis “Kıbrıs sorununa üçüncü ülkelere bağımlılıktan veya askeri varlığından uzak, devletlik varlığının egemenliğini ve bağımsızlığını sağlayacak adil, işleyebilir ve sürdürülebilir bir çözüm zemininde vatanı yeniden birleştirmek, göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesi, kayıp akıbetlerinin belirlenmesi ve insan haklarının tesisi” için mücadele ettiklerini söyledi.

Siyasi eşitlik meselesi

“Siyasi eşitliğe saygımızın işaretini verdik, yurttaşlarımıza ne kadar saygılı olduğumuzu yanlış anlamalara varacak noktada gösterdik” diyen Anastasiadis “ancak Kıbrıslı Rumların haklarına da bir o kadar saygı göstermek zorunda olduğumuz göz ardı edilemez. Tam da bu nedenle, siyasi eşitliğe ne kadar saygılıysam, Ankara’nın vatanımıza dayatmaya çalıştığı siyasi eşitsizliğe de o kadar müsamaha göstermeyeceğim diyorum” ifadesini kullandı.

Aynı gazete, Rum siyasi partilerinin de Kapalı Maraş’ta toplantı düzenlenmesine tepki gösterdiklerini yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu “müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için Avrupa’daki varlığımızı uluslararası alandaki önemli ülkelerle iyi ilişkilerimizi, ısrarımızı ve itibarımızı değerlendirmeliyiz” dedi.