15 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde bir meyhanede meydana gelen olayda belindeki tabancanın düşerek ateş alması sonucunda, Ali Kızılateş’in yaralanmasına neden olan Kemal Aytürk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Bu arada Ali Kızılateş ile olay mahallinde bulunan Emir Akbelli’de, ilk ifadelerinde polisten gerçeği gizledikleri ve suç örten suçunu işledikleri iddiası ile ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Adli Şube’de görevli polis müfettiş muavini Eser Çelebi, 13 Şubat 2020 tarihinde, saat 20.45’te, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir meyhanede, zanlının beline takılı olan tabancanın yere düşerek patlaması sonucunda, Ali Kızılateş’in sağ ayak bileğinden yaralandığını söyledi. Kızılateş’in hayati tehlikesinin bulunmadığını bildiren Çelebi, zanlının aynı gün Yeniboğaziçi’nde, olayın gerçekleştiği meyhanenin yakınlarında, 197 promil alkol etkisi altında, yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği esnada tespit edildiğini ve gözaltına alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Çelebi, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Çiğdem Güzeler, zanlının, 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin75’er bin TL kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Polise yalan söylediler

Öte yandan olayda yaralanan Ali Kızılateş ile aynı masada bulunan Emir Akbelli’de, ilk ifadelerinde polisten gerçeği gizledikleri ve suç örten suçunu işledikleri iddiası ile ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.