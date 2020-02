‘Yabancı şirkete ait’

Suna ERDEN

Girne’de 2017-2019 yılları arasında Dobrabet ve Kalebet isimli iki site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıp, 48 milyon liralık gelir elde ettiği öne sürülen iş adamı Bulut Akacan ile internet sitelerinin çalışanları ve sorumluları oldukları belirtilen Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli hakkındaki yargı süreci başladı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün itibari ile başlayan ön duruşmada iddia makamı ilk iki tanığını dinleti.

Tanıklardan Dobrabet’in eski çalışanı Ahmet Kuruz, sanık avukatlarının sorusu üzerine Dobrabet’in domain kaydının kime ait olduğunu bilmediğini, lisansının yurt dışında yabancı bir şirkete ait olduğunu söyledi.

Ön duruşmalar başladı

İş adamı Bulut Akacan başta olmak üzere 12 sanıklı yasa dışı sanal bet davasının ön duruşmaları dün itibarıyla başladı.

Duruşmada iddia makamının mahkemeye 60 tanık dinleteceği belirtildi.

İddia makamı dünkü oturumda Yeyan Trading TLD Direktörü Nasip Yeyan ile Dobrabet isimli yasa dışı sanal bet sitesinin eski çalışanı Ahmet Kuruz’u tanık olarak dinletti.

Ödeme MDA üzerinden yapıldı

Tanık Nasip Yeyan, 2017 yılında Girne’de yapımı devam eden FEO Elegan Sitesi’nin inşaat işleri için Akacan Holding ile anlaştıklarını söyledi. Yeyan ifadesinin devamında şunları anlattı:

“FEO Elegan Sitesi’nin iç cephe boyası, şap ve seramik işleri için Akacan Holding ile anlaştık. Anlaşmayı Can Bey ile yaptık. Anlaşmamıza göre tüm işlemler için 70 bin TL alacaktık. İşin sonunda şap ve seramik işlemlerini yapmadığımız için 45 bin TL ödeme aldık. Bize 45 bin TL’nin 25 bin TL’lik kısmını iki ayrı çek olarak ödediler. Geriye kalan 20 bin TL için Can Bey benden İBAN numarası istedi.

2019 yılı Aralık ayında mali polis beni arayıp, MDA isimli bir şirket tarafından hesabıma 20 bin TL yatırıldığını, şirketle bağımız olup olmadığını sordu. Ben de öyle bir şirketi bilmediğimi, Akacan Holding’e iş yaptığımı söyledim.”

Her gün şifreler değişiyordu

Tanık Yeyan’ın ardından Dobrabet eski çalışanı Ahmet Kuruz mahkemede dinlendi.

Kuruz mahkemede şunları söyledi:

“2017 yılı içerisinde yasal bir bahis sitesinde çalışıyordum ancak aldığım para yetmediği için başka iş aradım. Skype’de Sancar isimli biriyle tanışıp konuştum. Bana iş teklif etti. Ben de daha fazla para alacağım için kabul ettim. Dobrabet’te çalışmaya başladım, üzerinden zaman geçince çalışma iznimin yapılmasını istedim. Bana bir şirket açılacağını, o şirket üzerinden izin çıkarılacağını söylediler.

2018 yılı Mart ayında pasaportumu aldığımda ‘MDA Reklam’ isimli bir şirket üzerinden çalışma iznimin çıkarıldığını gördüm. Bizim ofisimiz Girne merkezde bir yerdeydi. Bir gün Sancar Bey orayı boşaltmamızı, çünkü polisin basacağını söyledi. Bu olay üzerinde yasal olmayan bir yerde çalıştığımı anladım. Ben yasal bir site olduğunu düşünüyordum. Ancak paraya ihtiyacım olduğu ve beni ikna ettikleri için devam ettim. Daha sonra beni yeni ofise çağırdılar. Yeni ofis FEO Elegan sitesi 203 nolu dairedeydi. Doğan, Zafer, Sancar gibi asıl isimlerini bilmediğim şahıslarla irtibat halindeydim. Benim maaşımı Zafer Bey veriyordu. Otopark gibi yerlerde buluşup zarfın içerisinde teslim ediyordu. Ben genelde evden çalışıyordum. Görevim call-center hizmeti vermekti. Her türlü bahis oyunu oynatıyorduk. Bize her gün yeni şifre veriyorlardı. Çalışanlar kendi aralarında Skype üzerinden irtibat kuruyordu. Daha sonra MDA isimli şirketin Akacan Holding’e ait olduğunu öğrendim. Bu arada ben de Yamaç kod ismini kullanıyordum. Elegan’a yapılan baskından sonra işi bıraktım. Sancar Bey beni arayıp Ukrayna’ya gitmemi ve orada devam etmemi istedi. Ben de gitmek istemedim. Çünkü tüm düzenimi burada kurmuştum. O nedenle kabul etmedim ve tamamen onlardan ayrıldım.”

Kuruz’un ifadesini tamamlamasının ardından sanık avukatları sorular yöneltti. Kuruz, savunmanın sorusu üzerine Dobrabet’in domain kaydının kime ait olduğunu bilmediğini, lisansının yurt dışında yabancı bir şirkete ait olduğunu söyledi.

Kuruz’un dinlenmesinin ardından duruşma devam edilmek üzere bugün saat 11.30’a ertelendi.