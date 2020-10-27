Kuzeyde 11, güneyde 91 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 140, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 285 test yapıldı. Kuzeyde 11, güneyde 91 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 140 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Güneyde 79’u yerel 91 vaka

Güney Kıbrıs’ta 24 saatte 2 bin 285 test yapıldığı ve 91 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.

Rum haber kaynakları, vakaların 79’unun yerel vaka olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı ise 3 bin 636’ya yükseldi.