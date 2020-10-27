Güçlükle ikna edildiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Harika Mahallesi dün yine Haluk Yıldırım ile Sıdıka Yıldırım çiftinin evden çıkarılması ve beraberinde yaşanan olaylara tanık oldu. Bundan bir sene önce yaşadıkları evden mahkeme kararı ile çıkarılmak istenen ve bu nedenle çatıya çıkıp direnen Yıldırım çifti dün yine aynısını yaptı.

Yaşadıkları evden çıkarılmak istenen çift, dün sabah icra memurlarını görünce çatıya çıkıp, saatlerce direndi.

Yıldırım çifti “Evimizden olacaksak canımızdan da olacağız” diyerek yaşadıkları mağduriyeti gözler önüne serdi.

Bu arada söz konusu evin başka bir kişinin üzerine tapulu olduğu, Sıdıka Öztürk’ün de geçmişte bu tapulu yerin üzerine kendi evini inşa ettiği öğrenildi.

Tahliye kararı ertelendi

Olay dün saat 12.00 sıralarında yaşandı. Yıllardır yaşadıkları eve çok masraf yaptıklarını öne sürüp kira ödeyemeyen Yıldırım çifti mahkemeye verildi.

Mahkeme, çiftin icra yoluyla çıkarılmasına emir verdi. Karar üzerine icra memurları dün Yıldırım çiftinin evine gitti. Yıllardır yaşadıkları evden çıkarılmak istenen Haluk Yıldırım elinde molotof kokteyli ile eşini de alarak evin çatısına çıktı. Haluk Yıldırım, bölgeye giden polis ekiplerince uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.

Mahkemenin kararı ertelemesinin ardından ikna edilen çift çatıdan indi.

Durum karışık

Haluk Yıldırım ile Sıdıka Yıldırım çifti daha önce de aynı sorun nedeniyle intihar girişiminde bulunmuştu. Evin haksız yere ellerinden alınmak istendiğini ileri süren çift, Diyalog muhabirine de yaşadıkları mağduriyeti anlatmıştı.