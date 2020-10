Dibe vurduk

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını gerekçesiyle hükümetin uygulamaya koyduğu yasakların yanı sıra uçak seferlerinin durdurulması sadece ülke turizmini ve eğitim sektörünü değil, bu iki sektörden beslenen üreticileri de olumsuz yönde etkiledi. Diyalog’a konuşan kasaplar, et satışlarının dibe vurduğunu belirterek, hükümetin acil önlem almasını istedi.

“Ülkede turist ve öğrenci kalmadığı için et tüketimi yüzde 80’e varan oranlarda azalmıştır” diyen kasaplar, yasakların bir an önce kalkması ve piyasanın canlanması gerektiğine dikkat çekti. Kasaplar, et satışlarının azalması nedeniyle hayvan üreticilerinin de ciddi sıkıntı içerisine girdiğini kaydetti.

Ne dediler?..Kayım Sarı (Umut Kasap)“Et satışları bıçak gibi kesti. Hiçbir şekilde satış yok ve zarara çalışıyoruz. Eskiye göre satışlarda yüzde 80 azalma olduğunu söyleyebilirim. Zaten yem ve hayvan fiyatları yüksek olduğu için etler kasap reyonlarına yüksek fiyatlardan koyuluyor bir de pandemi nedeniyle de işler tamamen bitme noktasına geldi. Ayrıca öğrencilerin gelmemesi, turistlerin olmayışı işleri daha da zora soktu. Sadece biz değil tüm sektörler öğrenci ve turizm olmaması nedeniyle can çekişir durumdadır. Tüm sektörler bir birine zincir gibi bağlıdır ve bu zincirde turizm sektörü koparsa tüm sektörler ciddi sıkıntıya girerek fazla bir ömrü kalmamış olur. Öğrenci ve turist kısa sürede bu ülkeye yeniden gelmezse gölün suyu kurur ve balıklar can çekişir.”

Rasım Kırmızıgil (Kırmızıgil Et Pazarı)

“Coronavirüs salgını nedeniyle et satışlarımız minimum seviyeye inmiştir. Turizm sektörünün kapanması ve öğrencilerin olmaması nedeniyle et satışlarını zora soktu. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yaptığımız satış bu yıl yüzde 50 düştü. İşlerin rayına oturması için turizmin yeniden açılmasını bekliyoruz. Kasaplardan en fazla eti Merit Otelleri et alıyor ve piyasaya ciddi katkısı oluyordu. Ancak şu anda sektörün kapanmasından dolayı kestiğimiz hayvanları satamaz olduk. Bu süreç böyle devam ederse herkes dükkânlarını kapatacak ve hayat bitecek. Hükümet bu konuda bir önlem almazsa, öğrenci ve turist gelmezse tüm sektörler yok olacak.

Hasan Kamkam (Kamkam Et Pazarı)

“Satışlarımız bu dönemde düşük gitmektedir. Pandemi nedeniyle birçok sektör olumsuz etkilendi. Toptan ve perakende satışlarımızda ciddi düşüşler oldu. Pandemi döneminde insanların işsiz kalması ve maaşlarını düzensiz almaya başlaması nedeniyle bizim sektör sıkıntılı bir sürece girdi. Şu anda turizmin durması ve öğrencilerin adaya gelmemesi satışlarımızın düşmesinin en büyük etkenlerden biri oldu. Bu ülkeye öğrenci ve turist gelmezse durumun çok iyiye gittiği söylenemez.”