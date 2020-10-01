Pilli’den iyi haber

Kuzey Kıbrıs’ta uzun bir sürenin ardından dün güzel haber geldi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 465 test yapıldığını ve hiç pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Böylelikle iki ayı aşkın süreden sonra ilk kez pozitif vaka tespit edilmemiş oldu. Pandemi hastanesinde tedavi gören 22 kişi daha taburcu edilirken, hasta sayısı 26’ya düştü. Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 147 test sonucunda 12 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 465 olduğunu, Covid -19 pozitif vakaya rastlanmadığını ve 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı: 1465

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 0

Ülke dışından gelen vakalar –0

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -0

Yerel vakalar -0

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı-22

Dün kaybedilen vaka sayısı- 0

Yapılan toplam test sayısı- 169.045



Toplam vaka sayısı- 757İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 647Tedavisi devam eden vaka sayısı- 106Pandemi Merkezindeki hasta sayısı- 26Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 80Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 0

Güneyde artış

Güney Kıbrıs’ta ise dün 12 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, 3 bin 147 test sonucunda 12 yeni vaka saptandığını duyurdu.

Böylece güneyde pandeminin başlangıcında bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı bin 755’e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:26