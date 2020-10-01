Güle güle Komando

Hamitköy’ün simge isimlerinden biri olan ve önceki gece yaşamını yitiren ‘Komando’ lakaplı Arif Çocuk (59) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Çocuk için Hamitköy Camisi’nde dini tören düzenlendi.Arif Çocuk’un cenaze törenine Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, bazı bakanlar, milletvekilleri, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF asbaşkanı Oktay Çocuk ve sevenleri katıldı. Çocuk, kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’nda abisi Ali Çocuk'un yanına defnedildi.Çevreye olan duyarlılığı, Hamitköy'ün sorunlarının çözümü için verdiği mücadele ve ağaç dikimine verdiği önemle bilinen Arif Çocuk, KAMU-İŞ yönetim kurulunda da görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası Çocuk, Hamitköy Mezarlığı'nın bugünkü haline gelmesi için de arkadaşlarıyla yoğun mücadele vermişti.Yardım etkinliklerinde de gönüllü olarak çalışan Arif Çocuk bir süredir tedavi görüyordu.