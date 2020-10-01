Şöför ve yardımcılarına PCR testi yapıldı

Ömer KADİROĞLU

Uzun bir aranın ardından okullar yüz yüze eğitime başlıyor. İlkokullar bugün, orta ve liseler

12 Ekim’den itibaren kademeli olarak açılmaya hazırlanırken, öğrencileri taşıyacak şoförlerle yardımcılarına ücretsiz PCR testi yapıldı.



Şoför ve yardımcıları dün Lefkoşa Fuar Alanı’nda oluşturulan merkezde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında test yaptı.Test uygulaması sadece Lefkoşa’da değil, Girne Akçiçek Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-12.00 saatleri arasında, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise saat 15.00’te yapıldı. Testler dün olduğu gibi bugün de yine ilgili yerlerde belirtilen saatlerde yapılacak.