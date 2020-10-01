5 yıl yatacak

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs'ta işlediği katle teşebbüs suçunun ardından yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçtıktan sonra Gazimağusa’da yakalanan APOEL’in eski asbaşkanı Kıbrıslı Rum Iosif Iosif'in istinaf başvurusu karara bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında verdiği 5 yıl hapis cezasına itiraz ederek, Yüksek Mahkeme’ye başvuran sanığın talebi reddedildi.

Sanığın “Kanunsuz tabanca ithali”, “İthali yasak tabanca taşıma ve tasarrufu”, “Adına kayıtsız tabanca taşıma tasarrufu”, “Ruhsatsız tabanca taşıma tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu” gibi ciddi suçların yanı sıra, “Sahte resmi belge düzenleme” ve “İzinsiz KKTC’ye giriş” gibi 12 davadan yargılanarak, 5 yıl hapse mahkûm edildiği belirtildi. İşlenen suçların ciddi ve ağır suçlar olduğu kaydedilerek, alt mahkemenin verdiği 5 yıllık hapis cezasının yerine olduğu belirtildi.

Davanın geçmişi



Sanık, 2018 yılı Kasım ayı içerisinde Güney Lefkoşa’da ünlü bir otelin karşısında Kıbrıslı Rum iş adamı Nikos Rothotheou’nun aracını kurşun yağmuruna tutarak öldürmeye teşebbüs ettikten sonra sahte kimlikle Akyar Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye kaçmıştı.Sanık alınan bir ihbar üzerine 9 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa’nın Gülseren bölgesinde kiraladığı evde yakalanmıştı.Sanığın kaldığı evde yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında Baretta marka tabanca, 2 adet birinde 7 adet, diğerinde 8 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan şarjör, 2 kutu içerisinde toplam 85 adet 9 mm çapında canlı mermi ve sahte kimlik belgeleri bulunmuştu.Sanık, 12 davadan yargılanıp 21 Haziran 2019 tarihinde 5 yıl hapse mahkum edilmişti.