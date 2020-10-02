Törensel nitelikli  toplantı yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 4. Yasama Yılına dün törensel toplantı ile başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.50’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Toplantıyı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar izledi.

20 Ekim’e kadar ara verildi

Törensel nitelikli toplantı ile yeni yasama yılı başlayan Meclis Genel Kurulu, tüm partilerin ortak önerisiyle çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verme kararı aldı.

Toplantı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Meclis’in geçen dönem faaliyet raporunu okumasıyla başladı. Raporun ardından yaptığı kısa konuşmada Uluçay, sağlık başta olmak üzere ekonomi ve gereken diğer alanlarda gereken tedbirlerin alınabilmesi ve sıkıntıların aşılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nin elbirliğiyle çalışıp üzerine düşen görevi yapması gerektiğini anımsattı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylara başarı dileyen Uluçay, eş zamanlı olarak referanduma sunulacak Anayasa değişikliğinin halk tarafından kabulünün ülkedeki yargı sisteminin daha verimli çalışması açısından önemli olduğunu kaydetti.Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclis olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını da dile getirdi.

Arıklı olmayınca diğer başkanlar konuşmadı

Toplantıda içtüzük gereği parti başkanlarına söz verildiğini ancak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sağlık sorunları nedeniyle parti başkanlarının konuşma yapmayacağını kaydeden Uluçay, Meclis’te temsil edilen tüm partilerin ortak önerisiyle Meclis’in çalışmalarına ara vermesine ilişkin kararı oya sundu.

Meclis Genel Kurulu toplantılarına 20 Ekime kadar ara verilmesine, gelecek birleşimin 20 Ekim Salı yapılmasına ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından alınan karar uyarınca oturum kapatıldı.