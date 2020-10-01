Bilici, bunun suç olduğunu bilemedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir iş yerinde, kendisini uyaran iş arkadaşına ‘Oğlun yumuşak’ diyerek hakaret eden, ayrıca konuşmalarını gizlice kaydederek, WhatsApp programı üzerinden bir grupta paylaşan Mehmet Bilici, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı, “Bana çok kötü hakaretler yağdırdı. Ben de elimde kanıt olsun diye sesini kaydettim. Suç olduğunu bilmiyordum” şeklinde savunma taptı. Zanlı 5 bin TL nakit teminat yatırarak yargılanıncaya kadar özgür kaldı.

Ses kaydını WhatsApp üzerinden yayınladı

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Öztürk, zanlının, 28 Eylül 2020 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan bir işyerinde, kendisini hal ve hareketlerine dikkat etmesi hususunda uyarıda bulunan kadına hakaret ettiğini söyledi. Polis, zanlının kadına yönelik, “Senin oğlun yumuşak” diyerek hakaret ettiğini, ardından da kadının sesini gizlice kaydettiğini ifade etti.

Polis, zanlının ses kayıtlarını, WhatsApp programı üzerinden bir grupta paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.



Zanlının, 29 Eylül 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını aktaran Öztürk, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacı ile mahkemenin teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Suç olduğunu bilmiyordum

Mahkemede söz alan zanlı, “O kadın bana çok kötü hakaretler yağdırdı. Bende elimde kanıt olsun diye sesini kaydettim. Suç olduğunu bilmiyordum” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Mehmet Bilici’nin 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:46