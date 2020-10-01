Bu kaçıncı ?

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs adası mültecilerin ‘Avrupa Birliği’ni aralayan umut kapısı’ olmaya devam ediyor. İnsan tacirleri tarafından ‘AB toprağı’ diye kandırılarak Kuzey Kıbrıs’a getirilen mültecilere yenileri eklendi. TIR içinde gizlenerek ülkeye kaçak giriş yapan 7 Suriyeli erkek mülteci Lefkoşa’da yakalandı.

Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ve gümrük memurları tarafından dün saat 16.00’da düzenlenen operasyonda yakalanan mülteciler, sağlık kontrolü için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 10:32

Hastanede PCR testi yapılan mülteciler daha sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürülerek, hücreye yerleştirildi.Test sonuçları çıkıncaya kadar karantinaya alınan mültecilerin Gazimağusa Limanı’ndan TIR’ın içerisinde ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.