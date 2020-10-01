Kişi başı 10 bin lira

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, ‘Ne bakıyorsun’ diyerek Mehmet Başçoban isimli taksiciyi ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran Seyit Dereboyular (29), Ömer Yıldırım (21) ve Emrah Ömer Dölen (28) 3 gün süren tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Darp edildikten birkaç dakika sonra kullanımındaki taksi ile Chicken Planet isimli restoranın dış cephesine çarparak kaza yapan Başçoban’ın tedavisinin tamamlandığı, taburcu edildiği belirtildi.

Duruşmada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceği kaydedildi. Zanlılar 10’ar bin TL nakit teminat yatırıp serbest kaldı.

Artık etki edemezler

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 27 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.40 sıralarında Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Deli Dolu Market önünde kendilerine baktığı gerekçesiyle

TGF 088 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Başçoban’ı aracının şoför koltuğunda oturduğu sırada ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Başçoban’ın yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına neden olduklarını kaydetti.



Başçoban’ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade eden polis, zanlıların görgü tanıklarının ifadeleri sonucu tutuklandığını anlattı.Polis, Başçoban’ın darp edildikten sonra trafik kazası geçirdiğini de söyledi.Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Ne olmuştu

Yenişehir bölgesinde 27 Eylül saat 01.40 sıralarında yaşanan olayda zanlılar “Ne bakıyorsun” diyerek Başçoban’ı darp etmişti. Darp esnasında burnu kırılan Başçoban, taksisine atlayıp olay yerinden ayrıldıktan birkaç dakika sonra kaza yapmıştı. Chicken Planet isimli restoranın dış cephesine çarpıp, kapıya ve cam duvarlara zarar veren Başçoban hastaneye kaldırılmıştı.

Zanlılar olayın ardından görgü tanıklarının ifadesi sonucu yakalanmıştı.