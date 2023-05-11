Dikkatsizlik yine can aldı

Girne-Tatlısu Anayolunda dün sabah saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, 36 yaşındaki Çin uyruklu Junwen Ye hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından alev alan her iki araç kullanılmaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, dün saat 05.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

Timur İlmaz, yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu Chao (E) yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza Mardonova ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu Chao ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi Qu ile Junwen Ye Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Junwen Ye yoğun bakım servisine alındı. Ancak Ye, yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Diğer 4 yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürerken, polis soruşturma başlattı.