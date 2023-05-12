Kıbrıs siyaseti değişmedi

İngiltere’nin Avrupa konularından sorumlu bakanı Docherty, Hristodulidis’le görüştü

İngiltere’nin Avrupa Bakanı Leo Docherty’nin, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde “İngiltere’nin Mesajı Yalnızca İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon” başlığıyla yer alan habere göre Docherty, Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM ilkelerine göre uygun olarak, her daim iki kesimli iki toplumlu federasyonu destekleyeceklerini söyledi.

Docherty, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye’deki seçim sonuçlarının bekleyişi içerisinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin Hristodulidis’le ele aldıkları konular arasında bulunduğunu da dile getirdi.

Hristodulidis’le yaptıkları görüşmede, kısa süre önce kapalı bölge Maraş’ta meydana gelen gelişmeleri ele alma fırsatı bulup bulmadıklarının kendisine sorulması üzerine ise Docherty, “Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki bir çözümü görme ve bu sürecin devam etmesi konusunda çok cesaret verici açıklamalarda bulunduğunu” öne sürdü.

Hristodulidis’in iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin yaklaşımını tam anlamıyla desteklediklerini ve bunun doğru yaklaşım olarak addedildiğini ileri süren Docherty, doğal olarak Türkiye’deki seçimlerin siyasi ortamıyla ilgili olarak ne ortaya çıkacağını görmeleri gerektiğini, ancak BM ilkeleri temelinde her daim iki kesimli iki toplumlu federasyonu destekleyeceklerini yineledi.

Docherty, bu hususta Hristodulidis’le yaptıkları görüşmenin çok olumlu olduğunu da belirtti.