Hemşirelerden  anlamlı mesaj

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, son dönemlerde sağlıkta yaşanan şiddet olayları karşısında en çok memnun oldukları konunun devlet yöneticileri tarafından gösterilen duyarlılık olduğuna işaret ederek, yapılan destek açıklamalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Eğitim çalışmaları ile toplumda zaman zaman erozyona uğrayan bu değeri yükseltmek istediklerini vurgulayan Özgöçmen, yasal çalışmalarla da sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı caydırıcı cezaların düzenlenmesi gerektiğine değindi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında konu ile ilgili Meclis’te yapılacak olan yasal çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyleyerek bütün milletvekillerinin de bu konuda hassas olduğuna inandığını belirtti.

Hemşirelerden Üstel’e ziyaret

Başbakan Ünal Üstel, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden oluşan heyeti kabul etti.

Üstel, "Sağlıkçılarımız sağlık merkezlerinin vazgeçilmez parçası ve değişmeyen unsurlardır. Başta hemşirelerimiz olmak üzere büyük özveriyle çalışan tüm sağlıkçılarımıza sarf ettikleri emekleri için teşekkür ederim" dedi.

Altuğra: Şiddet kabul edilemez

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da heyeti kabulünde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu konuda gereken adımların atılmaya başlandığını belirtti.

Feyzioğlu’ndan destek sözü verdi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

“2023 Mali Protokolü çerçevesinde büyük ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini açacağız, temellerini atacağız” diyen Feyzioğlu, “Bu merkezlerin ihtiyacı olan hemşire ve ebe kadrolarının da tahsisi önem arz ediyor. Sorunları birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

