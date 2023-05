Zarar ziyan  karşılanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İnönü, Vadili, Turunçlu, Paşaköy ve Yılmazköy bölgelerinde dolu yağışından dolayı zarara uğrayan üreticilerin tarlalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Oğuz, hükümetin ve bakanlığın üreticilerin her zaman olduğu gibi yanında olduğunu ifade ederek, üreticilerin zarar tespiti konusunda Bakanlığın ilgili birimleri olan Tarım Dairesi ile Genel Tarım Sigortası Fonu’nun çalışmaya başladığını belirtti.

Dolu yağışlarından zarar gören üreticilerin bir an önce bireysel olarak zararları ile ilgili ilçelerdeki Tarım Dairelerine müracaat etmeleri çağrısında bulunan Oğuz, üreticilerin bir an önce Tarım Sigortası Fonu’na müracaat ederek teslim fişlerini almalarını da söyledi ve geçmişte de üreticilerin benzer mağduriyetler yaşadığını hatırlattı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ve Tarım Dairesi’nin gerekli inceleme ve çalışmaları yaparak müracaatları değerlendireceğini söyleyen Oğuz, yaşanan zarar ziyandan dolayı üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üreticileri kabul etti

Öte yandan Bakan Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri ve Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, artan girdi maliyetleri ve hayvancılıkta yaşanan sorunları aktararak bakanlığın bir an önce bir çalışma yaparak sorunların giderilmesi yönünde adım atmasını talep etti.

Bakan Oğuz da, sorunların farkında olduklarını ve bakanlık olarak en fazla önemsenen üretim sektörlerinden biri olan hayvancılık için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023, 09:25