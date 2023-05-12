İhtiyaçlar dağıtılıyor

Antakya şehir merkezinde 9 Şubat tarihinde faaliyete başlayan Güvenlik Kuvvetleri Afet Yardım Görev Birliği’nin şehir merkezi, ilçe ve köylerde yardım faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgedeki AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölge temsilciliklerinden koordineli olarak personel tarafından alınan yardım malzemeleri, bölge Kaymakamlıkları ile yapılan istişare dahilinde en ücra köşelerdeki vatandaşlara kadar teslim edilerek dağıtılıyor.

Bölgedeki çocuklar da muhtelif kırtasiye, oyuncak ve şekerlemelerle buluşturuldu.

GKK açıklamasında “Antakya’da Mücahitlerimizin üstün gayretleri ile yardım ve dağıtım faaliyetleri devam etmektedir.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023, 09:25