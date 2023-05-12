Borsa yükseldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı çekilemez' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, bu montajlardan korktuğum falan yok.'' dedi. İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle borsa hızla yükseldi. İnce'nin konuşmasından önce saat 14'te 4630 puan seviyesinde olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 4750 puan sınırına kadar yükseldi.

Seçime 3 gün kala havlu attı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.

Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.

''Bu, özel hayat falan değil, iftira''

Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçinin görmediğini söyleyen İnce, bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılarının ve gazetecilerinin, bunlara değinmediğini dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şöyle devam etti:

"Sahte görüntüler yayınlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. 'Özel hayatın gizliliği' diyor. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki, benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, bu iftira."

O görüntüler gerçek değil

Bir gazetecinin söz konusu görüntülerle ilgili "gerçek ya da montaj fark etmez" şeklinde ifade kullandığını aktaran İnce, "Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin, çünkü gerçek değil." değerlendirmesinde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.

İnce'ye verilen oylar ne olacak?

Bu arada 9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.

14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.