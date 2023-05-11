Pile’ye nasıl girdiği merak konusu

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı karma köy Pile’de meydana gelen olayda kendisinden boşanacağını söyleyen eşine bıçakla saldıran, önce evi, ardından berber dükkanını ateşe veren Yasemin Kayfeci’nin adada yasal statüsünün olmadığı ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan ve 7 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlının, 3 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, eşi Murat Kayfeci’nin kendisinden boşanacağını söylemesi üzerine, yatak odasında bulunan yastığı yaktıktan sonra evi ateşe verdiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra eşinin sırtına bıçak ile 4 kez vurarak kesiler oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, daha sonra dışarı çıkan zanlının bu kez de eşine taş atarak saldırısını sürdürdüğünü söyledi. Olay yerinde gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının ülkede yasal statüsünün olmadığını belirlediklerini söyledi ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.