Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 14’üncü hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 14’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Pervin Karaaziz/Girne
2) Hatice Aydıner/Akova
3) Günay Kibrit/Gönyeli
4)Mustafa Tat/Mağusa
5)Cemile Doğan/Mağusa
Fanlı soba:
1)İnci Mercan/Lefke
2) Behçet Birtek/Hamitköy
3) Mukaddes Çatankaya/Mağusa
4)Mustafa Karacelal/Girne
5)Emine Haşim/Sütlüce
Ütü:
1)Zehra Zeki/Boğaziçi
2) Şenol Avcı/Mutluyaka
3)Tülin Ballı/Gönyeli
4)Hümmet Nalbant/Dikmen
5)Asena Geçit/Mağusa
Tost makinesi:
1)Halil Arkan/A.Bostancı
2)Yıldan Erez/Lefkoşa
3)Fatma Kuş/İskele
4)Hasan Çğmel/Vadili
5) Bünyamin Balcı/Mağusa
Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 14’üncü hafta çekilişi yapıldı
20 talihli belirlendi
Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 14’üncü hafta çekilişi yapıldı.
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