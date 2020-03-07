Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 14’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 14’üncü hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 14’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Pervin Karaaziz/Girne

2) Hatice Aydıner/Akova

3) Günay Kibrit/Gönyeli

4)Mustafa Tat/Mağusa

5)Cemile Doğan/Mağusa



Fanlı soba:

1)İnci Mercan/Lefke

2) Behçet Birtek/Hamitköy

3) Mukaddes Çatankaya/Mağusa

4)Mustafa Karacelal/Girne

5)Emine Haşim/Sütlüce



Ütü:

1)Zehra Zeki/Boğaziçi

2) Şenol Avcı/Mutluyaka

3)Tülin Ballı/Gönyeli

4)Hümmet Nalbant/Dikmen

5)Asena Geçit/Mağusa



Tost makinesi:

1)Halil Arkan/A.Bostancı

2)Yıldan Erez/Lefkoşa

3)Fatma Kuş/İskele

4)Hasan Çğmel/Vadili

5) Bünyamin Balcı/Mağusa