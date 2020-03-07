Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 14’üncü hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 14’üncü hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 14’üncü hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 14’üncü hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:       
1)Pervin Karaaziz/Girne
2) Hatice Aydıner/Akova
3) Günay Kibrit/Gönyeli
4)Mustafa Tat/Mağusa
5)Cemile Doğan/Mağusa

Fanlı soba: 
1)İnci Mercan/Lefke
2) Behçet Birtek/Hamitköy
3) Mukaddes Çatankaya/Mağusa
4)Mustafa Karacelal/Girne
5)Emine Haşim/Sütlüce

Ütü:
1)Zehra Zeki/Boğaziçi
2) Şenol Avcı/Mutluyaka
3)Tülin Ballı/Gönyeli
4)Hümmet Nalbant/Dikmen
5)Asena Geçit/Mağusa

Tost makinesi:
1)Halil Arkan/A.Bostancı
2)Yıldan Erez/Lefkoşa
3)Fatma Kuş/İskele
4)Hasan Çğmel/Vadili
5) Bünyamin Balcı/Mağusa

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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