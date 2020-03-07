5 yılda 7 milyar dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı bu yılki raporda, Güney Kıbrıs’ın kara paranın aklanmasına karşın mücadele konusunda yasal çerçeveyi iyileştirmeye devam ettiği belirtilirken, 5 yıl içinde yatırımlardan elde edilen paranın 7 milyar doları aştığına dikkat çekildi.

Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs ve KKTC’nin de yer aldığı raporun içeriğine yer verdi.

Gazete ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı raporda, “Güney Kıbrıs’ın kara paranın aklanmasına ilişkin tehlikelerin göğüslenmesi konusunda Rum makamların attığı adımlara” da yer verildiğini yazdı.

Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’ta kumarhane izni verilmesi ve uydu kumarhanenin hizmette olmasından da söz edilirken oyun sektörünün kötüye kullanma açısından dayanıksız olabileceğinden de bahsedildi.

Pasaportlarla ilgili yatırım programı konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın 2013-2018 yılları döneminde 7.3 milyar dolar yatırım çektiğini belirtirken, 2018 yılı öncesinde ise uygunluk şartlarının katı ve denetimlerin de gevşek olduğuna da dikkati çekti.

Raporda, AB ve ABD’nin baskıları ışığında Güney Kıbrıs’ın (pasaportlar-yatırım programı) konusunda denetim ve kriterleri güçlendirdiğine de vurgu yapıldı.

Kusios raporu yorumladı

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı raporun, Hükümetin kara paranın aklanmasına karşın mücadele gerçekleştirdiği çalışmaları kabul ettiğini ifade etti.

Kusios, raporda ayrıca önemli tedbirlerin alındığına da vurgu yapıldığını belirtti.

DİSİ ise açıklamasında raporun olumlu olmasından söz ederken raporun, bunun öncesinde yayımlanan iki olumlu raporun ardından geldiğine de dikkati çekti.