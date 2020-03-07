Önemli bir adım

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) uzman akademisyenlerle işbirliği halinde hazırladığı, “4-6 Yaş Grubu Çocuk / Ebevyn ve Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi” hayata geçiriliyor.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, amacı; “4-6 yaş dönemindeki çocukların, ebeveynlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk istismarına yönelik algılarının incelenmesi ve proje sonunda 4-6 yaş grubunda olan çocuklara yönelik planlanmış yaratıcı drama tekniklerinin uygulanması, okul öncesi öğretmenlerine ve ebeveynlere yönelik yapılacak psiko-eğitim ile istismarı fark etme ve önleme ile farkındalık düzeylerini artırmak” olan projeyle ilgili olarak dün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana, toplumun geleceği olan çocukları yaşamlarında karşılaşacakları riskler konusunda bilinçlendirerek, güçlü kılmayı öncelikli hedefleri arasına koyduklarını vurguladı.

Yaptıkları bilimsel araştırmalarda, madde bağımlılığı yaşayan çocuklarda ihmal ve istismarın önemli etkenler arasında yer aldığını tespit ettiklerine işaret eden Karaokçu, şöyle dedi:

“Toplumda giderek yaygınlaşan çocuk ihmal ve istismarının önüne geçilebilmesi için bir gün bile kaybedecek zamanımız olmadığı gerçeğinden hareketle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve ülkemizin çok değerli akademisyenleri ile işbirliğinde bilimsel temellere dayalı 4-6 Yaş Grubu Çocuk / Ebevyn ve Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi’ni hayata geçirdik.”

Proje Yürütücüsü Uzm. Psk. Dan & Psikoterapist Ayten Özipek Avcı da yaptığı konuşmada, toplumsal gelişmelerle birlikte yaşanan ve toplumu en fazla huzursuz eden konuların başında yer alan çocuk ihmal ve istismarının önüne geçilmesinin çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar olarak Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile gerçekleştirdikleri yoğun ve verimli toplantılar sonrasında “4-6 Yaş Grubu Çocuk / Ebevyn ve Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi”ni hayata geçirdiklerine işaret eden Avcı, çocuk istismar ve ihmali konusunda zamanında önlemlerin alınabilmesi için eğitim ve bilinçlenmenin şart olduğunu belirtti.

Çocuk, ebevyn ve okul öncesi öğretmenleri kapsayan projenin alan uygulamalarının başladığını ve çok olumlu dönüşler almaya başladıklarını kaydeden Ayten Özipek Avcı, projeyi çok daha geniş kitlelere ulaştırmak amacında olduklarını söyledi.