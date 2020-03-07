Pilli: Örnek olmalı

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği yangın sonrası hastanenin yeniden devreye konmasına katkı için 60 bin TL bağışta bulundu. Dernek yetkilileri, bağış çekini dün Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye takdim etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Tolga, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının tüm toplumun yüreğini dağladığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini aktardı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği olarak kendilerine düşen görevin hastanenin yeniden devreye konmasında katkı koymak olduğunu vurgulayan Tolga, bu düşünce ile dernek olarak 60 bin TL katkıda bulunmak üzere bir karar aldıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de derneğin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu, yaşanan yangının ardından Kıbrıs Türk Toplumunun 1974 ruhunu birlik ve beraberliğini bir kez daha gördüğünü belirterek, 60 bin TL katkıda bulunan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin birçok sivil toplum örgütüne örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Yaşanan süreçle ilgili bilgiler aktaran Bakan Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının ardından hastanenin ülkenin can damarı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini, daha önce de defalarca hastanedeki alt yapı eksikliklerini dile getirdiklerini, bu vesileye hastanenin daha ileri seviyede hizmet vermesi için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

İtalya’dan gelenler bakanlığa bilgi vermeli

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, İtalya’dan gelecek kişilerin olası corona virüs (Covid-19) açısından değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için bakanlıkla irtibata geçmesi gerektiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle İtalya’da okulların kapatıldığı ve oradaki KKTC’li öğrencilerin Adaya dönmeye başladığı kaydedilerek şöyle denildi:

“Adamıza dönecek kişilerin olası corona virüs (Covid-19) hastalığı açısından değerlendirilmelerinin yapılması için 05488501188 ve 05338501188 numaralardan Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Halkımızın bu konuya hassasiyet gösterip son 14 gün içinde Güney Kıbrıs’tan veya Türkiye üzerinden ülkeye girmiş olan kişilerin bakanlığımızı araması önemle rica olunur.”

KKTC’de corona virüsü teşhisi yok

Bu arada Sağlık Bakanlığı, KKTC'de şu ana kadar herhangi bir corona virüsü teşhisi bulunmadığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz Cuma günü 4 kara sınır kapısını tek taraflı bir karar alarak kapattığı anımsatılarak, bunun herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtildi.