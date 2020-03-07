Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 26 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Eşitlik, özgürlük ve güvenlik ancak kararlı bir mücadele ile kazanılır. Çok önemli bir kavşaktayız. Bu kavşaktaki yollardan biri çıkmaz sokaktır. Ya doğru yolda kararlılıkla ilerleyerek Kıbrıs’ta anlaşarak eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir gelecek için ilerleyeceğiz, ya da bölünme kalıcı hale gelecek” dedi.

Akıncı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt’ta düzenlenen güven ve kararlılık gecesi dayanışma yemeğine katıldı.

“Kıbrıs Türk halkı masanın altında kalacak”

Akıncı, burada yaptığı konuşmada, AB içinde iki ayrı egemen, bağımsız, uluslararası tanınmışlığı olan bir seçeneğin bu konjonktürde mümkün olmadığını belirterek, bunun Kıbrıs Türk tarafınca masaya getirilmesi halinde Kıbrıs Türk halkının masanın altında kalacağı uyarısında bulundu.

“Bizi tanıyan Türkiye Cumhuriyeti takımlarının bile bizimle dostluk maçı yapmayı göze alamadığı bir ortamda, diğer ülkeler bizi nasıl tanıyacak?” diye soran Akıncı, “27 ülke bizi tanıyacak ve AB içinde 2 ayrı devlet olacak diye bunu hükümet programına da yazdılar. Bunu yazanlar da ‘seçin Cumhurbaşkanı olayım’ diyorlar. Kıbrıs Türk tarafı olarak masada ‘Ben artık federasyondan vazgeçtim, 2 ayrı devleti görüşelim’ dendiği anda masa tekrar devrilecek, ama altında bu kez Kıbrıs Türk halkı kalacak” ifadelerini kullandı.

“En başta ben karşı çıkarım”

Mültecilerin organize şekilde Kuzey’den Güney’e geçirildiği yönünde ortaya konan gerekçenin doğru olmadığını, böyle bir konunun olmadığını, olması halinde de zaten buna en başta insani nedenlerden dolayı kendisinin karşı çıkacağını belirten Akıncı, 2 taraftan uzmanlardan oluşan ve kendi çağrısı ile üç kez toplanan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de ortaya koyduğu gibi şu an için geçişlerde herhangi bir tedbir alınmasını gerekirecek bir durum olmadığını, yapılması gerekenin hava ve deniz limanlarında dışardan gelecek olan riske karşı tedbir alınması olduğunu kaydetti.

“Beni size anlatmaya çalışmasınlar”

Kıbrıs Türk halkının kendisini yıllardır tanıdığını, bu nedenle başkalarının kendisini Kıbrıs Türk halkına anlatmasına gerek olmadığını belirten Akıncı, “Beni tanımadan sizlere anlatmaya çalışanlar 45 yıldır çeşitli makamlarda hizmet ederken, sizlerin hep aranızda olduğumu, sizlerin bir parçası olduğumu ya unutuyorlar, ya da bilmiyorlar. Bizi tanımayanlar beni size anlatmaya çalışmasınlar, bu halk bizi çok iyi tanıyor ve biliyor” dedi.

Fransa Büyükelçisinden destek talep etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, tek taraflı kararla kapatılan 4 geçiş kapısının yeniden açılmasına yönelik girişimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile dün yaptığı görüşmede, 4 geçiş kapısının bilimsel zeminden yoksun bir şekilde tek taraflı kararla kapatılması yanlışının düzeltilmesi çabalarına katkı istedi.

Fransa Büyükelçisi Dumont’a tek yanlı kararın yarattığı olumsuzlukları anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, AB’nin kurucu ve önemli ülkelerinden biri olan, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi Fransa’nın, BM ve AB felsefesine de aykırı bu yanlış kararın bir an önce düzeltilmesi için katkı yapmasının önemini vurguladı.