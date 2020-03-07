Öncelik çözüm

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Okul Öncesi Okulu, Alasya İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Canbulat Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının artık daha aktif olmak zorunda olduğunu söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı makamı artık çok daha aktif olmak zorundadır. Önceliğimiz Kıbrıs Sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılmasıdır. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı, ortaya koyacağız. Geçmişte bazı konularda yanlışlar yapıldığını düşünüyoruz, o yanlışları yapmadan, o yanlışlardan dersler çıkartarak bu dönemde bu çözümü sonuna kadar zorlayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi biter bitmez, bir 5’li konferans gündeme gelecek, o 5’li konferansa hazırlıklı gideceğiz. Biz taraflar o masada ne yapacak bileceğiz ve oraya öyle gideceğiz. Anastasiadis’in siyasi eşitlik gibi daha önceden onlarca kez konuşulmuş bir konuyu öne sürerek o masadan kalkmak gibi niyeti var mı yok mu, onu bileceğiz ve öyle gideceğiz. Neden? Çünkü biz artık bu konferanstan, çözümün kapısını aralayarak çıkmak istiyoruz. O yüzden çok ciddi bir hazırlık evresine ihtiyacımız var. Önümüzde bir fırsat var. Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlar da çok iyi biliyorlar ki adadan çıkan hidrokarbonun, güvenli ve verimli biçimde kullanılmasının yolu, bu adada barışı, çözümü sağlamaktır.

15 aylık, 10 aylık hükümet dönemlerinde, bu ülkede turizm politikası uygulayamayız. Bu ülkede eğitim politikası, sağlık politikası, spor politikası 10 ayda, 12 ayda olmaz. Biri gelir bir şey yapmaya başlar, sonra diğeri gelir sıfırdan yapmaya çalışır. Yapmamız gereken programları, projeleri hayata geçiremiyoruz. Birbirimizle didişmekle vakit harcıyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı, kesintisiz, koalisyon ortaksız, erken seçimsiz bir dönemi vardır. Cumhurbaşkanı da bu 5 yıllık döneminde, içerideki olaylarla da ilgilenmek zorundadır. Liderlik yapmak zorundadır. Bunun için de yeterli anayasal yetkisi vardır.”