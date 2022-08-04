Yine kabus

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda (Kıb-Tek) sık sık baş gösteren yakıt sorunu dün yine gündemde idi… Teknecik Elektrik Santrali’nde 2 günlük yakıt kaldığı ve Cuma günü gelmesi beklenen geminin gecikeceği ifade ediliyor.

Yakıt tedarikinin yapılmaması durumunda Güney Kıbrıs’tan kilowatt saati 7 TL olan maliyetle elektrik teminine gidileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit ise yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.

Diyalog’un “Teknecik Elektrik Santrali’nde 2 günlük yakıt mı kaldı?” sorusuna yönelik Akyiğit, “Yakıt tedarikinin periyodik olarak ayarlanarak bir sonraki geminin gelişine kadar yetecek şekilde planlandığını” söyledi.

Diyalog’un “Peki bir sonraki gemi ne zaman gelecek?” sorusunu da yanıtlayan Akyiğit, “Geminin Cuma ya da Cumartesi adada olmasını ve tedariki başlatmasını bekliyoruz. Bir sorun yaşanmayacak, yakıtın geleceği günü kadar bir sıkıntı yaşanmayacak” şeklinde cevapladı.

Özkıraç, tam tersini söylüyor

Diğer yandan ise EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç da bin 700 küsur ton yakıt kaldığını ve yakıtın gecikmesi durumunda ülkenin karanlığa gömüleceği açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022, 10:20