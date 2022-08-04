Kaderine terk edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa 112 Acil Servis istasyonu bir yıla yakın süredir atıl vaziyette kaderine terk edilmiş halde duruyor. İhaleye çıktıktan sonra döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle firmanın tadilatından vazgeçtiği istasyona, 2021 yılı Kasım ayından bu yana tek bir çivi bile çakılmadı.

Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar, 9 aydır atıl vaziyette duran binanın içler acısı halinin kendilerini üzdüğünü ifade etti. İstasyona ait eşyaların da dışarıya atıldığını ifade eden vatandaşlar, “Bunlar devletin malları ve yaz kış dışarıda atıl vaziyette duruyor. Her yanı açık olan bina içerisindeki klimalarda hırsızlara adeta davetiye çıkarıyor, devlet mallarına gösterilen önem bu kadar mı, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.