Tehdit var

Özlem ÇİMENDAL

Teknecik Santraline tonu 13 dolardan yakıt taşıma teklifiyle ihaleyi kazandıktan sonra, bir milyon dolarlık teminatı yatırmayıp geri çekilen Hayati Özok’un, Kıb-Tek yetkililerine ‘tehdit ediliyorum, o yüzden de bu şartları yerine getiremeyeceğim’ dediği iddia edildi.

Diyalog’un, Kıb-Tek kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, bir milyon dolarlık teminatın geçtiğimiz salı günü yatırılması gerekiyordu. Ancak Özok, bir günlük erteleme talep etti. Aradan iki gün daha geçtikten sonra ise perşembe günü kurum yetkilisini arayıp geri çekildiğini bildirdi. İddiaya göre Özok, buna gerekçe olarak da tehdit edilmesini gösterdi ve “nereye el attıysam tehdit edildim” dedi.

Hayati Özok firmasının bu hareketinden sonra yakıt krizine giren Kıb-Tek yönetimi geçici bir süre için AKSA’dan yakıt alınmasını kararlaştırıldı. Bu arada Termik Santrallerin yeniden devreye sokulması da kararlaştırıldı.

İki firma ile görüşme

Bu arada Kıb-Tek yönetiminin, Khan Akdeniz ve Sülkem firmaları ile akaryakıt taşımacılığı konusunda görüşme yaptığı bildirildi. İlgili firmaların ton başına 25 ile 28 dolarlık bir fiyat önerdiği, fakat ‘araştırma’ gerekçesiyle taahhüt verilmediği kaydedildi.

Söz konusu firmalarla anlaşmaya varılması halinde ülkeye en erken 9 gün içinde akaryakıt getirileceğini belirten bir yetkili, bu süre zarfında zaman zaman kısıtlamaya gidilebileceğini, Termik Santrallerin de devreye konacağını ifade etti.

İki jeneratör alınacak

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Kıb-Tek yönetiminin iki adet 60 megawat gücünde jeneratör alımı için teklif aldığı bildirildi.

Her bir jeneratörün 100 milyon Euro civarında olduğu ve alımın gerçekleşebilmesi için Bakanlar Kurulu’ndan onay beklendiği öğrenildi.

Kurulun onay vermesi halinde jeneratörlerin adaya gelişi ve kurulumu için 6 aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.